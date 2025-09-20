El Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’ supera pruebas de navegación en Nueva York

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” arribó al muelle 86 (Pier 86) de Manhattan tras realizar pruebas de aceptación en la mar (SAT) con resultados satisfactorios, informó la Secretaría de Marina.

En la verificación se comprobó el Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia; se evaluó el propulsor auxiliar —avante y atrás, a distintas revoluciones—; se consolidaron enlaces de Comunicaciones Exteriores y se ratificó la resistencia de arboladura y jarcias (firme transversal y longitudinal), es decir, el correcto desempeño de la propulsión a vela.

El pasado 17 de septiembre, el llamado Embajador y Caballero de los Mares zarpó de Nueva York, luego de concluir reparaciones en los astilleros Caddell Dry Dock and Repair Co. y GMD. Durante 72 horas de navegación se pusieron a prueba mástiles, cabos y velas, refrendando la disciplina y compromiso de su tripulación.