El arte latinoamericano despide a Carla Stellweg, figura clave en su proyección internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La curadora de arte Carla M. Stellweg falleció este lunes en Cuernavaca, Morelos, informó el periodista Edgar Hernández a través de redes sociales. La noticia fue confirmada más tarde por su hijo, George Stellweg, quien despidió a su madre con un emotivo mensaje.
“Mi madre Carla Stellweg, pionera, mujer radical, curadora e historiadora, escritora y mentora de tantas personas, vivió su vida con sus propios criterios. Dejó atrás el dolor, como ella deseaba, con dignidad. Su círculo familiar la apoyó durante su último viaje. Carla Margareta Stellweg fue mi mayor apoyo. Maestra, crítica y fiel animadora. Deja un enorme vacío en nuestras vidas”, escribió en su cuenta de Facebook.
Recientemente, la también escritora publicó el libro “Ser y devenir: cruzando fronteras y otras barreras” (Cubo Blanco, 2025), una antología que recopila algunos de sus artículos, seleccionados por Edgar Hernández. El curador explicó que el volumen no sigue un orden cronológico, sino que refleja la amplitud de los temas que Stellweg abordó a lo largo de su carrera: arte feminista, arte latinoamericano, mercado del arte, museografía, fotografía y periodismo cultural.
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamentó el fallecimiento de Stellweg, destacando su papel decisivo en la proyección internacional de las prácticas artísticas de la región. Figura pionera en la construcción de un pensamiento crítico sobre el arte latinoamericano, impulsó espacios de reflexión e intercambio desde plataformas como la revista Artes Visuales del Museo de Arte Moderno.
Familiares, colegas y amigos de la historiadora del arte expresaron su pesar por su partida, recordándola como una defensora incansable de la cultura latinoamericana y una voz clave en la transformación del pensamiento artístico contemporáneo.
BCT