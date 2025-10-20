El arte latinoamericano despide a Carla Stellweg, figura clave en su proyección internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La curadora de arte Carla M. Stellweg falleció este lunes en Cuernavaca, Morelos, informó el periodista Edgar Hernández a través de redes sociales. La noticia fue confirmada más tarde por su hijo, George Stellweg, quien despidió a su madre con un emotivo mensaje.

“Mi madre Carla Stellweg, pionera, mujer radical, curadora e historiadora, escritora y mentora de tantas personas, vivió su vida con sus propios criterios. Dejó atrás el dolor, como ella deseaba, con dignidad. Su círculo familiar la apoyó durante su último viaje. Carla Margareta Stellweg fue mi mayor apoyo. Maestra, crítica y fiel animadora. Deja un enorme vacío en nuestras vidas”, escribió en su cuenta de Facebook.