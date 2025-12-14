"El agua es un derecho social, no un negocio" Sandra Arreola urge a la conciencia tras reforma Federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A la luz de la reciente Reforma Federal del Agua, la cual busca garantizar este recurso como un derecho humano fundamental, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, Sandra Arreola Ruiz, coincidió con el espíritu de la nueva legislación, señalando que la sociedad ha alcanzado un punto de nueva conciencia ante la escasez generada por la acaparación corporativa.

La legisladora enfatizó que la problemática del suministro no es teórica, sino una realidad palpable en la entidad, recordando los estragos de la sequía y los cortes en colonias de Morelia. Este contexto local refuerza la necesidad de una acción regulatoria federal que ponga freno a prácticas que priorizan el lucro sobre la subsistencia, un eje central de la reforma que prohíbe la transferencia de concesiones entre particulares y busca mayor transparencia en el Registro Nacional del Agua.

Arreola Ruiz fue enfática al señalar la urgencia de reevaluar la relación social con este recurso vital. La diputada afirmó que, si bien existe inconformidad con ciertos aspectos de la ley y se mencionan posibles intereses políticos en su contra, la prioridad debe ser la protección ambiental.

En este sentido, la postura local se alinea con el objetivo federal de establecer la rectoría del Estado y priorizar el consumo personal y doméstico.

La crítica más fuerte de la diputada se centró en la desigualdad social que genera el uso comercial desmedido del agua.

"Es una incongruencia total y una falta de desigualdad social porque cuanto a uno lo ocupan para vivir, para subsistir, hay gente que lo ocupa para hacer grandes negocios."

Para la diputada del PVEM, el derecho al agua no puede ser un privilegio de grandes corporaciones, sino una garantía social. Subrayó que el cuidado del recurso está intrínsecamente ligado al medio ambiente, pero debe elevarse a una categoría de justicia social.

Al respecto, destacó: "El tema del derecho al agua es un tema social también, aparte de ser tema de medio ambiente."

Finalmente, aunque no pudo confirmar la influencia de presiones externas, como las exigencias hídricas de Estados Unidos, la diputada concluyó que la regulación era ineludible. La reforma federal, que busca ordenar el sistema de concesiones y sancionar el uso irregular, encuentra eco en la voz de Arreola Ruiz, quien considera que el cambio de conciencia y la regulación son pasos "definitivamente" necesarios para asegurar el recurso para las futuras generaciones en Michoacán.

BCT