El 56% de extorsiones telefónicas provienen de solo 12 penales de México: Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En solo 12 centros penitenciarios del país se concentra el 56 por ciento de las líneas telefónicas utilizadas para cometer extorsión, reveló este martes el Gobierno de México durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El dato forma parte del informe sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló las acciones implementadas para bloquear la operación criminal desde el interior de los reclusorios.

Entre las principales medidas, se incluye la instalación de inhibidores de señal, sistemas de videovigilancia, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología especializada en centros penitenciarios federales.

De acuerdo con García Harfuch, el 33% de las líneas identificadas ya fueron bloqueadas mediante operativos como:

Retiro de antenas en Altamira, Tamaulipas

Cambio de antenas en Matamoros

Bloqueo total de redes 3G y 4G en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México

La meta del gobierno federal es que, para el primer trimestre de 2026, estén completamente bloqueadas las comunicaciones ilegales en los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.