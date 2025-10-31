¿El 1 de noviembre es día de descanso obligatorio en México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, no está considerado como día de descanso obligatorio, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

A través de sus canales oficiales, la dependencia federal aclaró que la jornada laboral del viernes 1 de noviembre deberá llevarse a cabo de manera normal, salvo que el empleador decida otorgarlo como descanso voluntario.

“Podrás descansar sólo si tu centro de trabajo te otorga ese día de manera voluntaria”, destacó la STPS en su mensaje informativo.

Este recordatorio suele generar dudas entre trabajadores y empleadores, ya que muchas personas asocian el Día de Muertos con un feriado oficial.