‘El único acuerdo fue hablar de todo’: Adela Micha sobre su entrevista con Nodal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La periodista Adela Micha salió al paso de los rumores en torno a la polémica entrevista que sostuvo con Christian Nodal en Houston, Texas, la cual se convirtió en uno de los contenidos más comentados en las últimas semanas.

En su programa Me lo dijo Adela, la comunicadora aseguró que no existieron acuerdos previos con el cantante para limitar las preguntas y que el único pacto fue hablar de todo, tanto de su carrera artística como de su vida personal.

“El único acuerdo fue: hablamos de todo. Yo pregunto lo que considero necesario, y el entrevistado tiene la libertad de responder o no”, explicó.

Micha desmintió las versiones que apuntaban a que Nodal o Pepe Aguilar habrían solicitado retirar la entrevista de circulación mediante presiones o pagos millonarios.

“Nunca más volví a hablar con Nodal. También me dijeron que me ordenó Pepe Aguilar bajar la entrevista; pues ni que me pagara él. Luego salió que gané un millón de dólares con esa charla, ¡ojalá!”, ironizó.

La conductora subrayó que no recibió compensación económica por la entrevista y que el contenido sigue disponible en su canal de YouTube, La Saga.

El primer acercamiento con Nodal ocurrió meses atrás, durante un evento en la Plaza de Toros México, donde Micha le propuso una conversación más extensa. La oportunidad se concretó en Houston, donde el intérprete aceptó hablar sin restricciones.