‘El único acuerdo fue hablar de todo’: Adela Micha sobre su entrevista con Nodal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La periodista Adela Micha salió al paso de los rumores en torno a la polémica entrevista que sostuvo con Christian Nodal en Houston, Texas, la cual se convirtió en uno de los contenidos más comentados en las últimas semanas.
En su programa Me lo dijo Adela, la comunicadora aseguró que no existieron acuerdos previos con el cantante para limitar las preguntas y que el único pacto fue hablar de todo, tanto de su carrera artística como de su vida personal.
“El único acuerdo fue: hablamos de todo. Yo pregunto lo que considero necesario, y el entrevistado tiene la libertad de responder o no”, explicó.
Micha desmintió las versiones que apuntaban a que Nodal o Pepe Aguilar habrían solicitado retirar la entrevista de circulación mediante presiones o pagos millonarios.
“Nunca más volví a hablar con Nodal. También me dijeron que me ordenó Pepe Aguilar bajar la entrevista; pues ni que me pagara él. Luego salió que gané un millón de dólares con esa charla, ¡ojalá!”, ironizó.
La conductora subrayó que no recibió compensación económica por la entrevista y que el contenido sigue disponible en su canal de YouTube, La Saga.
El primer acercamiento con Nodal ocurrió meses atrás, durante un evento en la Plaza de Toros México, donde Micha le propuso una conversación más extensa. La oportunidad se concretó en Houston, donde el intérprete aceptó hablar sin restricciones.
La periodista defendió el derecho de la prensa a preguntar sobre temas de interés público, incluso si involucran la vida privada de artistas reconocidos.
“Ni modo que me sentara frente a Nodal con tanta especulación y rumores, y no le preguntara directamente qué pasó”, señaló en referencia a sus relaciones pasadas con Cazzu y su actual matrimonio con Ángela Aguilar.
La entrevista alcanzó un alto nivel de exposición en medios y redes sociales, al abordar aspectos personales del cantante que han acaparado la atención pública. El video se convirtió en uno de los contenidos más vistos en el canal La Saga, aumentando la visibilidad de ambos protagonistas.
Micha concluyó que el periodismo de conversación directa debe ofrecer a las figuras públicas un espacio para expresarse sin intermediarios:
“Se trata de abrir el espacio y dejar que la persona se exprese. Yo no juzgo, yo pregunto. Él respondió lo que quiso responder”, reiteró.
Con estas declaraciones, la comunicadora buscó poner fin a la polémica en torno a supuestos acuerdos ocultos, pagos indebidos o intentos de censura.
mrh