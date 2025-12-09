EE.UU. transfiere a 14 mexicanos condenados por narcotráfico para que cumplan penas en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó este martes que fueron entregados a las autoridades mexicanas 14 ciudadanos mexicanos condenados por delitos federales, como parte del Tratado Internacional de Traslado de Prisioneros vigente entre ambos países.

Los reclusos purgaban sentencias en distintas prisiones federales estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego o ambos, según detalló la dependencia en un comunicado oficial.

La transferencia se realizó el pasado viernes a través de la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ, que coordinó con el gobierno mexicano la entrega oficial para que los sentenciados cumplan el resto de sus condenas en centros penitenciarios de México, conforme a los términos del tratado bilateral.

Este acuerdo permite a los reos cumplir sus sentencias en su país de origen, siempre que ambas naciones aprueben el traslado y se cumplan ciertos requisitos de elegibilidad, tanto legales como administrativos.