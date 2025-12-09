EE.UU. transfiere a 14 mexicanos condenados por narcotráfico para que cumplan penas en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó este martes que fueron entregados a las autoridades mexicanas 14 ciudadanos mexicanos condenados por delitos federales, como parte del Tratado Internacional de Traslado de Prisioneros vigente entre ambos países.
Los reclusos purgaban sentencias en distintas prisiones federales estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego o ambos, según detalló la dependencia en un comunicado oficial.
La transferencia se realizó el pasado viernes a través de la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ, que coordinó con el gobierno mexicano la entrega oficial para que los sentenciados cumplan el resto de sus condenas en centros penitenciarios de México, conforme a los términos del tratado bilateral.
Este acuerdo permite a los reos cumplir sus sentencias en su país de origen, siempre que ambas naciones aprueben el traslado y se cumplan ciertos requisitos de elegibilidad, tanto legales como administrativos.
En este caso, los 14 mexicanos habían solicitado formalmente su reubicación a México, donde seguirán bajo custodia hasta cumplir sus respectivas condenas.
De manera paralela, el DOJ también informó que tres ciudadanos estadounidenses condenados en el extranjero por tráfico de sustancias controladas fueron trasladados a Estados Unidos, aunque no se precisó en qué países cumplían sus penas originalmente. Las condenas de estos reos oscilan entre 22 meses y 4 años y medio.
Estados Unidos mantiene 10 tratados bilaterales y dos convenios multilaterales de traslado de prisioneros, lo que le permite tener acuerdos con más de 85 países, incluyendo México. El objetivo de estos mecanismos es facilitar la reintegración social de las personas sentenciadas, bajo supervisión legal, en su país de origen.
mrh