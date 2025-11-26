EE.UU. reclama a México por presunto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, acusó al gobierno de México de incurrir en un presunto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, al no entregar los volúmenes acordados de agua para el país vecino, particularmente en beneficio del estado de Texas.

El señalamiento fue difundido a través de un comunicado oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, donde se confirmó que ya se celebró una reunión bilateral para abordar la situación.

“El presidente Trump y el secretario Rubio han sido claros en que México debe cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944”, señaló el Departamento de Estado.

Aunque el comunicado reconoce que México atraviesa una situación de escasez hídrica, el gobierno estadounidense insiste en que el tratado debe cumplirse. Argumentan que la falta de entrega de agua ha derivado en “pérdidas de cientos de millones de dólares en cultivos para los agricultores texanos”.