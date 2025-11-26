EE.UU. lanza alerta por asaltos en carretera de Nuevo León; simulan retenes

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- El Consulado General de Estados Unidos en Monterrey emitió una alerta de seguridad tras detectar varios casos recientes de robos violentos en la carretera 85D, dentro del estado de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, las víctimas fueron obligadas a detenerse al borde del camino por vehículos con luces intermitentes, simulando un retén de tránsito autorizado. Una vez detenidos, fueron asaltados por grupos armados que descendían de estos vehículos.

La alerta fue publicada el 25 de noviembre de 2025 y advierte que los robos han ocurrido principalmente durante las horas de la mañana, aunque se recomienda mantener precaución a cualquier hora del día.

“Los medios locales también han reportado un aumento percibido en la actividad delictiva en esta carretera”, señala el documento oficial.