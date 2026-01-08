EE.UU. iniciará ofensiva terrestre contra cárteles en México, anuncia Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su administración iniciará ataques terrestres directos contra los cárteles del narcotráfico, al tiempo que aseguró que estas organizaciones “gobiernan México”.

Durante una entrevista televisiva para la cadena Fox News, Trump afirmó que su gobierno comenzará “de inmediato” operaciones en tierra contra los grupos criminales, como parte de su estrategia contra el narcotráfico.

“Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México”, dijo el mandatario estadounidense.

Trump aseguró que ya se ha logrado erradicar el 97% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por vía marítima, y que ahora su enfoque estará en el combate directo a los cárteles desde el terreno.

La amenaza: directa y sin matices

El presidente estadounidense calificó como “muy triste” la situación en México, atribuyendo a los cárteles un impacto directo en la violencia y el consumo de drogas en su país. Estimó que entre 250 mil y 300 mil personas mueren cada año en Estados Unidos a causa de las drogas.

“Es horrible. Devasta a familias. Generalmente se pierde a un hijo o a un padre”, comentó.

Añadió que el problema de las adicciones no se limita a jóvenes, sino que afecta a distintos sectores sociales, y reiteró que las acciones de su administración han reducido el tráfico y los cruces ilegales por la frontera sur.