EE.UU. cuestiona continuidad del T-MEC y acusa a México de incumplimientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, afirmó que actualmente no existen razones suficientes para extender o mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a que, según su perspectiva, México no ha cumplido con varios compromisos establecidos en el acuerdo.

Durante su participación en el New York Economic Club, el pasado 3 de octubre, Greer señaló que los principales rubros en los que México estaría rezagado incluyen los sectores energético, de telecomunicaciones y agrícola. No obstante, evitó ofrecer mayores detalles sobre los supuestos incumplimientos.

“Nuestra esperanza y expectativa es que dentro del próximo mes tendremos un mejor sentido de dónde está México sobre muchos de estos temas, y podríamos estar en una mejor posición para tener una evaluación formal”, expresó el funcionario.