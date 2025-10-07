EE.UU. cuestiona continuidad del T-MEC y acusa a México de incumplimientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, afirmó que actualmente no existen razones suficientes para extender o mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a que, según su perspectiva, México no ha cumplido con varios compromisos establecidos en el acuerdo.
Durante su participación en el New York Economic Club, el pasado 3 de octubre, Greer señaló que los principales rubros en los que México estaría rezagado incluyen los sectores energético, de telecomunicaciones y agrícola. No obstante, evitó ofrecer mayores detalles sobre los supuestos incumplimientos.
“Nuestra esperanza y expectativa es que dentro del próximo mes tendremos un mejor sentido de dónde está México sobre muchos de estos temas, y podríamos estar en una mejor posición para tener una evaluación formal”, expresó el funcionario.
Greer también puso en duda el valor del enfoque trilateral del tratado, al considerar que las relaciones comerciales de Estados Unidos con Canadá y México son distintas y deberían manejarse de forma bilateral.
“La relación Estados Unidos-Canadá es tan diferente a la de Estados Unidos-México de tantas maneras (...). Si uno ve al TLCAN y después al T-MEC, es casi como ¿por qué empaquetamos todo junto?”, cuestionó.
A pesar de sus declaraciones, el representante comercial indicó que continúan las reuniones con funcionarios mexicanos, con miras a realizar una evaluación más precisa en las próximas semanas sobre la participación de México en el tratado.
El T-MEC, vigente desde julio de 2020, ha sido un pilar en la integración económica de América del Norte, facilitando el comercio entre los tres países. Las declaraciones de Greer marcan un posible giro en la postura estadounidense de cara al cierre de 2025, y podrían influir en futuras negociaciones regionales.
mrh