EDC México 2026 revela cartel oficial; Zedd, Alesso y Above & Beyond entre los headliners

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El festival de música electrónica EDC México ha revelado el cartel oficial de su edición 2026, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El anuncio fue realizado este lunes a través de sus redes sociales y generó gran expectativa entre los seguidores del evento.
Con un arte visual inspirado en la estética retro-futurista, el Electric Daisy Carnival celebra su edición número 10 en el país con una lista de artistas encabezada por nombres como Zedd, Alesso, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, Diplo, Steve Aoki, Nina Kraviz, Amelie Lens, y Above & Beyond, entre otros destacados productores y DJs internacionales.
El cartel incluye una mezcla de géneros y estilos dentro de la música electrónica, desde techno y house hasta bass, trance y hardstyle. También se confirma la participación de artistas populares como 999999999, Hardwell, Illenium, Gareth Emery, y la aparición de Diesel, alias del exbasquetbolista Shaquille O’Neal.
Además, artistas como Bizarrap, Pahua, Jessica Audiffred, Tom & Collins y Le Twins representan la presencia latinoamericana en esta edición.
La preventa Banamex comenzará el miércoles 6 de noviembre a las 14:00 horas, permitiendo a los fans adquirir sus entradas en tres meses sin intereses a través de Ticketmaster. Como es habitual, se espera alta demanda debido al crecimiento sostenido del festival en años recientes.
El EDC México es considerado uno de los festivales más importantes de América Latina y reúne a miles de asistentes de diferentes estados del país, incluidos fans de Michoacán y del interior del país que acuden año con año al evento.
