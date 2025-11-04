EDC México 2026 revela cartel oficial; Zedd, Alesso y Above & Beyond entre los headliners

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El festival de música electrónica EDC México ha revelado el cartel oficial de su edición 2026, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El anuncio fue realizado este lunes a través de sus redes sociales y generó gran expectativa entre los seguidores del evento.

Con un arte visual inspirado en la estética retro-futurista, el Electric Daisy Carnival celebra su edición número 10 en el país con una lista de artistas encabezada por nombres como Zedd, Alesso, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, Diplo, Steve Aoki, Nina Kraviz, Amelie Lens, y Above & Beyond, entre otros destacados productores y DJs internacionales.