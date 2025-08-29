EDC México 2026: lo que sabemos de fechas, preventa y posibles precios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Electric Daisy Carnival (EDC) México 2026 está confirmado. El festival de música electrónica más grande del país se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales oficiales del evento, con un mensaje dirigido a todos los fanáticos: “Desde quienes estuvieron en el primer drop, hasta los que vivieron su primera edición este año... Tú ya eres parte de esta historia”.

EDC volverá a reunir a los mejores DJs del mundo y a miles de asistentes que cada año llenan de color, luces y beats la capital del país. Como en ediciones anteriores, se espera una producción espectacular con escenarios temáticos, juegos mecánicos y experiencias inmersivas.