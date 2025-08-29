EDC México 2026: lo que sabemos de fechas, preventa y posibles precios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Electric Daisy Carnival (EDC) México 2026 está confirmado. El festival de música electrónica más grande del país se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
El anuncio se hizo a través de las redes sociales oficiales del evento, con un mensaje dirigido a todos los fanáticos: “Desde quienes estuvieron en el primer drop, hasta los que vivieron su primera edición este año... Tú ya eres parte de esta historia”.
EDC volverá a reunir a los mejores DJs del mundo y a miles de asistentes que cada año llenan de color, luces y beats la capital del país. Como en ediciones anteriores, se espera una producción espectacular con escenarios temáticos, juegos mecánicos y experiencias inmersivas.
La preventa exclusiva con tarjetas Citibanamex se llevará a cabo el 17 de septiembre a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general arrancará el 18 de septiembre, también a las 14:00 horas.
Aunque los precios oficiales aún no han sido anunciados, filtraciones señalan que el abono early owl rondaría en los siguientes montos:
General: $4,172 pesos
Comfort Pass: $5,989 pesos
Citibanamex Plus: $7,564 pesos
Se espera que los costos aumenten en fases posteriores, por lo que la recomendación para los fanáticos es aprovechar la preventa y no esperar a que se publique el cartel completo.
mrh