Economía revisará cuotas a importaciones de acero inoxidable de China y Taiwán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Economía (SE) anunció el inicio del procedimiento para revisar la vigencia de las cuotas compensatorias aplicadas a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminado en frío provenientes de China y Taiwán.
La medida fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece que, mientras dure el proceso, las cuotas continuarán aplicándose sin cambios.
De acuerdo con el decreto, las tarifas son las siguientes:
0.65 dólares por kilogramo para importaciones originarias de China.
0.05 dólares por kilogramo para las realizadas por la empresa Yuan Long Stainless de Taiwán.
0.61 dólares por kilogramo para las de la firma Hoka Elements, también de Taiwán.
El documento señala que el producto bajo revisión se utiliza como insumo en múltiples sectores:
Automotriz: componentes estructurales, molduras, sistemas de escape.
Transporte: fabricación de barcos, vagones y vehículos pesados.
Electrodomésticos: puertas de refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas y lavavajillas.
Artículos para el hogar: utensilios de cocina y cubiertas.
Construcción: tarjas, tuberías, recubrimientos decorativos, elevadores y escaleras eléctricas.
Los principales insumos para su producción son bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente, electricidad, gas natural y materiales de empaque.
La Secretaría recordó que el 1 de octubre de 2020 se publicó la resolución final de la investigación antidumping sobre estas importaciones. En ella se determinó la imposición de cuotas compensatorias definitivas, con un plazo de cinco años para su eliminación, salvo que se solicitara una revisión antes de su vencimiento, como ocurre en este caso.
mrh