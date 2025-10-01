Economía revisará cuotas a importaciones de acero inoxidable de China y Taiwán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Economía (SE) anunció el inicio del procedimiento para revisar la vigencia de las cuotas compensatorias aplicadas a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminado en frío provenientes de China y Taiwán.

La medida fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece que, mientras dure el proceso, las cuotas continuarán aplicándose sin cambios.

De acuerdo con el decreto, las tarifas son las siguientes:

0.65 dólares por kilogramo para importaciones originarias de China.

0.05 dólares por kilogramo para las realizadas por la empresa Yuan Long Stainless de Taiwán.

0.61 dólares por kilogramo para las de la firma Hoka Elements, también de Taiwán.

El documento señala que el producto bajo revisión se utiliza como insumo en múltiples sectores: