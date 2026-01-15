Ebrard se reúne con Jin de BTS y sorprende a fans mexicanos [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartió su encuentro con el integrante de BTS, Jin, a través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde dedicó un mensaje a los fans del grupo surcoreano en México.

El clip, acompañado por corazones morados y la frase "Corea del Sur, Noviembre 2025…", muestra la atmósfera del concierto ‘RUN SEOKJIN EP TOUR’, al que asistió durante una visita a Corea del Sur.