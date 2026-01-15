Ebrard se reúne con Jin de BTS y sorprende a fans mexicanos [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartió su encuentro con el integrante de BTS, Jin, a través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde dedicó un mensaje a los fans del grupo surcoreano en México.
El clip, acompañado por corazones morados y la frase "Corea del Sur, Noviembre 2025…", muestra la atmósfera del concierto ‘RUN SEOKJIN EP TOUR’, al que asistió durante una visita a Corea del Sur.
Aunque el hecho ocurrió hace un par de meses, fue hasta hace unas horas que Ebrard decidió hacerlo público, luego del anuncio de que BTS ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México en mayo de 2026. El video fue recibido con entusiasmo por la comunidad ARMY, que rápidamente viralizó el contenido en redes sociales.
Durante su viaje a Corea del Sur en noviembre, Ebrard formó parte de reuniones bilaterales en el marco de la cooperación económica y tecnológica entre ambos países. Sin embargo, su asistencia al concierto no fue parte de la agenda oficial. En el clip se le observa tras bambalinas, teniendo un breve acercamiento con Jin.
Es de recordar que el secretario ha manifestado en varias ocasiones su simpatía por BTS y el fenómeno del K-pop. Desde 2022 ha utilizado canciones del grupo en publicaciones y ha expresado su admiración por su impacto global.
