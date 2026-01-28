Ebrard reporta avances en revisión del T-MEC tras reunión con representante comercial de EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que sostuvo una “muy buena conversación” con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Washington, encuentro en el que avanzaron en diversos temas relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para este año.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el funcionario federal detalló que la reunión tuvo una duración aproximada de una hora y estuvo enfocada en el futuro del acuerdo comercial, con el objetivo de que su revisión se lleve a cabo “lo más rápido y lo mejor posible”.
Ebrard señaló que, además del T-MEC, durante el encuentro se abordaron otros asuntos relevantes de la agenda comercial bilateral, entre ellos los aranceles, la evolución de la industria automotriz en Norteamérica, así como temas relacionados con los minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro.
El titular de la Secretaría de Economía calificó el diálogo como un buen inicio de año, de cara al proceso de revisión del tratado comercial que rige el intercambio entre los tres países de América del Norte.
Por su parte, el representante de Comercio de Estados Unidos destacó en un comunicado que ambos funcionarios reconocieron “avances sustanciales” en la relación comercial bilateral, por lo que acordaron mantener una interlocución intensa para atender las barreras no arancelarias existentes.
En cuanto a la revisión del T-MEC, Greer indicó que coincidieron en iniciar discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas, entre ellas el fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave, una mayor cooperación en materia de minerales críticos y una mayor alineación de la política comercial externa.
Lo anterior, explicó, con el fin de defender a los trabajadores y productores de ambos países y enfrentar prácticas como el dumping persistente de bienes manufacturados en la región.
Tras esta reunión, Marcelo Ebrard tiene previsto sostener un encuentro con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, con el objetivo de reanudar los trabajos bilaterales en materia comercial.
mrh