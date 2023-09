Ebrard pide reponer proceso interno de Morena tras denunciar inconsistencias

"Hemos encontrado por desgracia incidencias en una proporción muy superior a la que habíamos previsto. Esto debe reponerse, ya no tiene remedio, quiero decirlo ahorita porque no sabemos ni siquiera si vamos a ganar o perder, pero hasta ahorita no se ha contado un solo voto".

Así lo manifestó el excanciller ante los medios de comunicación nacionales, al exhibir la presunta irregularidad de la anulación del 14.45 de las urnas y que, destacó, se trata de un porcentaje muy elevado.