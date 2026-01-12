Ebrard no descarta ataque de EE.UU. a México, aunque lo considera ‘muy remoto’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que aunque una posible intervención militar de Estados Unidos en México es poco probable, no puede descartarse por completo. Esto, en el contexto de los recientes señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en “ayudar” al combate al narcotráfico desde territorio mexicano.

En entrevista para el programa Los Periodistas, Ebrard aseguró que México está defendiendo su interés nacional y llamó a cerrar filas como país ante cualquier intento de intromisión.

“No descarto que haya un intento, aunque lo veo muy remoto”, expresó el funcionario.

EE.UU. y México: socios, no adversarios

Ebrard subrayó que una confrontación entre ambos países es poco probable debido al nivel de integración comercial. Recordó que México es uno de los principales socios económicos de Estados Unidos, lo que implicaría consecuencias negativas en caso de un conflicto.

“Un ataque de Estados Unidos tendría costos económicos muy importantes, tanto para ellos como para nosotros”, afirmó.

Asimismo, destacó que el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum es un elemento clave para mantener la estabilidad, tanto política como económica.

“El peso es una moneda de referencia en operaciones en Nueva York, las inversiones en México son gigantes. Tenemos un activo político: el respeto que tiene nuestra presidenta en el ámbito internacional”, puntualizó.

Marcelo Ebrard anticipó que el año 2026 será un periodo complejo, especialmente por el escenario político y electoral en ambos países. No obstante, recalcó que México no permitirá que se vulnere su soberanía y seguirá trabajando para garantizar el respeto mutuo en la relación bilateral.

mrh