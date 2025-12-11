Ebrard defiende aumento de aranceles: “Es protección para México y sus trabajadores”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió públicamente el reciente aumento de aranceles aprobado por el Congreso de la Unión, afirmando que se trata de una medida necesaria para proteger la economía mexicana y evitar la pérdida masiva de empleos en sectores clave.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Ebrard aseguró que la decisión responde al interés de salvaguardar la producción nacional frente a productos importados con precios artificialmente bajos, principalmente provenientes de países con los que México no mantiene un tratado de libre comercio.

“Todos los países protegen sectores que les importan, nosotros tenemos la misma determinación, entonces lo hacemos así”, afirmó el funcionario federal.

El nuevo esquema aprobado por el Congreso contempla aumentos del 5% al 50% en aranceles para productos como juguetes, textiles, muebles y vehículos, los cuales —según Ebrard— compiten deslealmente con la industria nacional debido a prácticas de sobreproducción o precios subsidiados.

Ebrard celebró que la medida ayudará a prevenir la pérdida de hasta 350 mil empleos para 2026, y agregó que forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento económico, que incluye el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la digitalización y la manufactura avanzada.

Al ser cuestionado sobre posibles medidas específicas contra China, el secretario de Economía aclaró que los aranceles no están dirigidos contra ninguna nación en particular, sino contra ciertas fracciones arancelarias.

Como ejemplo, mencionó el caso de Indonesia, que ha exportado más de 3 mil millones de dólares en textiles a México. Ebrard sostuvo que se busca homologar los precios de productos extranjeros con los nacionales, especialmente en sectores como el textil y calzado, donde México ha mostrado crecimiento.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, se prevé que la implementación de los nuevos aranceles genere una recaudación de hasta 70 mil millones de pesos, aunque el monto final se conocerá al cierre del año fiscal.

La explicación del titular de Economía se dio en el marco del inicio de una campaña orientada a digitalizar servicios para Mipymes, la cual busca fortalecer su presencia en el mercado interno y aumentar su competitividad.

