Ebrard asegura que el T-MEC sobrevivirá en 2026 y traerá más oportunidades para México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) superará la revisión que se llevará a cabo en 2026 y traerá nuevas oportunidades para el país.

Durante la glosa del Primer Informe de Gobierno, realizada este miércoles 15 de octubre en el Senado de la República, el funcionario federal sostuvo que la integración comercial de América del Norte continuará fortaleciéndose, pese al actual entorno internacional.

“Van a venir nuevas oportunidades. ¿Cuál sería mi pronóstico para ustedes? El tratado va a permanecer, el tratado va a sobrevivir y van a venir mejores oportunidades para nuestro país derivado de ello en este reajuste internacional que estamos viviendo”, expresó Ebrard ante legisladores.

En ese sentido, el titular de Economía subrayó que actualmente México lleva a cabo consultas públicas en las 32 entidades federativas, con distintos sectores productivos, como parte del proceso de preparación de cara a la revisión del tratado.