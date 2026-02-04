Ebrard anuncia cooperación con EE. UU. para asegurar minerales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar en un plan de acción conjunto sobre minerales críticos, con el objetivo de asegurar el suministro de insumos esenciales para diversos sectores estratégicos de la industria.

De acuerdo con el funcionario federal, este plan se desarrollará a través de la cooperación binacional, en un marco de respeto mutuo y con apego a la legislación vigente de ambos países, sin comprometer la soberanía nacional.

“Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente”, explicó Ebrard.