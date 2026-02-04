Ebrard anuncia cooperación con EE. UU. para asegurar minerales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar en un plan de acción conjunto sobre minerales críticos, con el objetivo de asegurar el suministro de insumos esenciales para diversos sectores estratégicos de la industria.
De acuerdo con el funcionario federal, este plan se desarrollará a través de la cooperación binacional, en un marco de respeto mutuo y con apego a la legislación vigente de ambos países, sin comprometer la soberanía nacional.
“Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente”, explicó Ebrard.
El titular de Economía subrayó que todo el trabajo conjunto se realizará con respeto a la Constitución mexicana, al señalar que la colaboración no implicará ceder control sobre los recursos del país.
“Todo el trabajo de cooperación se realizará en el marco de nuestra soberanía y con respeto a nuestra Constitución”, apuntó.
El plan sobre minerales críticos se definió en el marco de las conversaciones con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, como parte del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Como parte de este acuerdo, ambos países buscarán establecer un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas, con el fin de garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro y reducir riesgos ante escenarios globales adversos.
