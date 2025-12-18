Ebrard anticipa la renovación del T-MEC en 2026 y nuevas oportunidades para México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marcelo Ebrard, Secretario de Economía federal, anticipó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará vigente tras su revisión programada para 2026, abriendo incluso nuevas oportunidades para el país.
En una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Ebrard detalló sus expectativas respecto al proceso de revisión del tratado. Según el funcionario, el T-MEC no solo se mantendrá activo, sino que también se fortalecerá en los próximos años, y destacó que a partir de julio de 2026, los tres países involucrados podrían manifestar su deseo de renovar el tratado por un nuevo periodo.
"Empezamos con perspectivas mucho más negativas o pesimistas y terminamos en una situación bastante buena para México, especialmente si lo comparamos con otros países que comercian con Estados Unidos", señaló Ebrard, destacando las ventajas que el T-MEC ha traído al país.
Ebrard también subrayó que las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2026 podrían dificultar una modificación sustancial del tratado, dado que el año electoral podría generar complejidades para la Administración Trump. No obstante, el funcionario indicó que los incentivos están alineados para una revisión temprana, limitada y orientada a reforzar el acuerdo, con el objetivo de integrar aún más a las economías de los tres países.
"Todos los incentivos están alineados para que se haga una revisión primero, temprana; segundo, limitada y tercero, con la decisión ya estratégica de no solo mantener el tratado, sino reforzarlo", concluyó Ebrard.
mrh