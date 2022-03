Ebrard, Anaya, Colosio, de la Madrid y Mancera posibles presidenciables en 2024: Rubrum

México, (MiMorelia.com).- Marcelo Ebrard, Ricardo Anaya, Luis Donaldo Colosio, Enrique de la Madrid, y, Miguel Ángel Mancera son los perfiles que destacan entre la preferencia ciudadana por la candidatura presidencial de distintos partidos políticos para la contienda electoral que se habrá de celebrar el 7 de julio de 2024, según la encuesta que recientemente divulgó la consultora Rubrum.

La encuesta se centró específicamente en la preferencia ciudadana por la candidatura presidencial que, en su debido momento, tendrán que definir los distintos partidos políticos, aunque sólo involucra a Acción Nacional (PAN), al Revolucionario Institucional (PRI), a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a Movimiento Ciudadano (MC), y, al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Se realizaron mil levantamientos vía telefónica, de manera automática y aleatoria, entre hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes en México, el pasado 15 de marzo del presente año, por medio de los cuales se cuestionó sobre quién debería ser el candidato de los órganos políticos arriba citados, independientemente del partido con el que simpatizan.

Por el Partido Acción Nacional se posicionó en el primer lugar el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, con el 23.6%; seguido por la senadora, Lilly Téllez, con el 17.3%; y, la también ex candidata a la presidencia de México, pero por la vía independiente, Margarita Zavala. El michoacano y dirigente nacional, Marko Cortés, se encuentra por debajo con el 4.5% de las menciones.

Con el 20.1%, el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, encabeza las preferencias para la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), apenas un punto porcentual arriba de la senadora, Claudia Ruiz Massieu (19%); y, con mayor ventaja sobre el también senador y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (17.2%); el ex dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones (11.1%); y, el actual líder de los tricolores, Alejandro “Alito” Moreno (9.2%).

Por Morena, las preferencias las encabeza el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, con el 30.5%; en tanto que la jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aparece en segundo lugar con el 20.7%; y, después, el diputado, Gerardo Fernández Noroña, con el 12.5%, seguido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el 11.1%.

En la encuesta figura el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, con el 4.8%; y, el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, con el 2.7%.

Las preferencias por Movimiento Ciudadano las lidera el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con el 48.1%, que le da amplia ventaja sobre los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro (14.8%) y de Nuevo León, Samuel García (14.8%), así como el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral (9.5%); la diputada federal, Ivonne Ortega (8.4%); y, el coordinador nacional, Dante Delgado (6.1%).

Finalmente, por el Partido de la Revolución Democrática, el senador, Miguel Ángel Mancera, lleva la delantera, con el 41.1% de las menciones, al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (23.4%), al igual que al líder nacional, Jesús Zambrano (13.2%); y, al ex dirigente, Jesús Ortega (10%).