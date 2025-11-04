Dueña de Movistar, Telefónica, sale de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La multinacional Telefónica anunció su salida de los mercados de México, Chile y Venezuela como parte de una reestructuración contemplada en su nuevo plan estratégico para el periodo 2026-2029. Así lo dio a conocer este martes su presidente, Marc Murtra, en rueda de prensa, según información publicada por el medio especializado Forbes.
Aunque no se detalló la fecha en que se concretará la salida de estos países, el directivo explicó que la empresa ya se encuentra en negociaciones con posibles compradores, por lo que prefieren no adelantar plazos.
En el caso de Colombia, la desinversión aún está sujeta a condiciones de cierre.
Murtra reiteró que la decisión sobre Venezuela no está ligada a temas políticos, sino que responde a una estrategia iniciada desde 2019, que se reafirma con el plan actual. “No somos un actor político ni damos opiniones políticas”, aclaró.
El anuncio coincidió con la difusión de los resultados financieros hasta el tercer trimestre de 2025, donde la firma reportó pérdidas por 1,080 millones de euros, tras haber obtenido una ganancia de 954 millones en el mismo periodo del año anterior.
Las pérdidas estarían vinculadas principalmente a la venta de activos en América Latina.
Es de mencionar que durante este año, Telefónica concretó su salida de Argentina y Perú, y cerró operaciones en Uruguay y Ecuador en octubre.
