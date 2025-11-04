Dueña de Movistar, Telefónica, sale de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La multinacional Telefónica anunció su salida de los mercados de México, Chile y Venezuela como parte de una reestructuración contemplada en su nuevo plan estratégico para el periodo 2026-2029. Así lo dio a conocer este martes su presidente, Marc Murtra, en rueda de prensa, según información publicada por el medio especializado Forbes.

Aunque no se detalló la fecha en que se concretará la salida de estos países, el directivo explicó que la empresa ya se encuentra en negociaciones con posibles compradores, por lo que prefieren no adelantar plazos.

En el caso de Colombia, la desinversión aún está sujeta a condiciones de cierre.