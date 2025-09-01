México

Dragon Ball en el salón; así motiva el profe Martín

La decoración saiyajin motivó a los alumnos a aprender con emoción
“¡Tú puedes ser más fuerte!”: mensajes motivacionales en las paredes
“¡Tú puedes ser más fuerte!”: mensajes motivacionales en las paredesESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una explosión de energía, creatividad y pasión, el maestro Martín Soto, de la Escuela Primaria Centenario de la Constitución de 1917 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha capturado la atención nacional tras decorar su aula con temática del universo de Dragon Ball Z.

Decenas de internautas aplaudieron la iniciativa del “profe saiyajin”, como ya lo llaman con cariño. La transformación del salón incluyó ilustraciones de Gokú, Vegeta, Shen Long, esferas del dragón y mensajes motivacionales inspirados en la serie japonesa.

“Cuando la enseñanza se hace con amor y dedicación… ¡el aprendizaje se convierte en toda una fantástica aventura!”
expresó el docente en una publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones

El objetivo del maestro Soto no fue sólo estético: buscó crear un ambiente emocionalmente positivo, que generara entusiasmo por el conocimiento. “Quiero que mis alumnos entren a clases con la misma emoción con la que esperaban un nuevo capítulo de Dragon Ball”, explicó en entrevistas a medios locales.

La iniciativa del maestro recuerda la importancia de innovar en la educación básica, adaptándose al lenguaje cultural de las nuevas generaciones. Para muchos alumnos, personajes como Gokú representan esfuerzo, disciplina y superación personal: valores que ahora se viven dentro del aula.

Este tipo de propuestas no solo mejoran el ambiente escolar, también fortalecen el vínculo emocional entre docentes y estudiantes, una de las claves para mejorar el rendimiento académico y la asistencia escolar, según especialistas en pedagogía.
FB: El Double Dragon
FB: El Double Dragon
FB: El Double Dragon
FB: El Double Dragon
FB: El Double Dragon
FB: El Double Dragon
FB: El Double Dragon
FB: El Double Dragon
FB: El Double Dragon
FB: El Double Dragon
Te puede interesar:
¡Cine al aire libre! Proyectarán "Robot salvaje" en Plaza Benito Juárez de Morelia
“¡Tú puedes ser más fuerte!”: mensajes motivacionales en las paredes

RPO

maestro
Dragon Ball

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com