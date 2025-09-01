Dragon Ball en el salón; así motiva el profe Martín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una explosión de energía, creatividad y pasión, el maestro Martín Soto, de la Escuela Primaria Centenario de la Constitución de 1917 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha capturado la atención nacional tras decorar su aula con temática del universo de Dragon Ball Z.

Decenas de internautas aplaudieron la iniciativa del “profe saiyajin”, como ya lo llaman con cariño. La transformación del salón incluyó ilustraciones de Gokú, Vegeta, Shen Long, esferas del dragón y mensajes motivacionales inspirados en la serie japonesa.