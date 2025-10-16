Dr. Polo pide disculpas tras polémica con Electrolit

Las alarmas se encendieron cuando otro popular creador de contenido médico, Mr. Doctor, acusó directamente a Dr. Polo de formar parte de una campaña coordinada. La controversia escaló y, ante la presión social y la crítica de expertos en salud, varios influencers —incluido Polo Guerrero— eliminaron sus publicaciones.

Luego de varios días de silencio, el médico e influencer reapareció en redes sociales con un video donde abordó la polémica.

"Durante estos cinco años como creador de contenido médico he buscado actuar con responsabilidad [...] El día de hoy me comprometo a poner más cuidado en mis palabras", expresó en el comunicado.

En un tono reflexivo, agradeció a las marcas, universidades y seguidores que decidieron continuar apoyándolo, a pesar del escándalo.

"Aquí estoy porque creo que la humildad y el valor para dar la cara ante una adversidad es algo que nunca se debe perder", concluyó.