Dr. Polo pide disculpas tras polémica con Electrolit

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido influencer médico Polo Guerrero, conocido como "Dr. Polo", ofreció una disculpa pública luego de ser señalado por su presunta participación en una campaña de desprestigio contra la marca mexicana Electrolit.
El conflicto se desató luego de que Guerrero compartiera un video en redes sociales en el que calificaba los productos de Electrolit como “engañosos” y un “producto que miente”. La publicación, que rápidamente se volvió viral, fue percibida como parte de una estrategia pagada para dañar la imagen de la farmacéutica PISA, propietaria de la marca de sueros orales.
Las alarmas se encendieron cuando otro popular creador de contenido médico, Mr. Doctor, acusó directamente a Dr. Polo de formar parte de una campaña coordinada. La controversia escaló y, ante la presión social y la crítica de expertos en salud, varios influencers —incluido Polo Guerrero— eliminaron sus publicaciones.
Luego de varios días de silencio, el médico e influencer reapareció en redes sociales con un video donde abordó la polémica.
"Durante estos cinco años como creador de contenido médico he buscado actuar con responsabilidad [...] El día de hoy me comprometo a poner más cuidado en mis palabras", expresó en el comunicado.
En un tono reflexivo, agradeció a las marcas, universidades y seguidores que decidieron continuar apoyándolo, a pesar del escándalo.
"Aquí estoy porque creo que la humildad y el valor para dar la cara ante una adversidad es algo que nunca se debe perder", concluyó.
RPO