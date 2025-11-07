Dos Bocas, la refinería que más gasolina produce en México: Sener

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, afirmó que la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, es actualmente la que más gasolina produce en México, superando a otras plantas clave del Sistema Nacional de Refinación.
Durante su comparecencia ante el Senado de la República, la funcionaria defendió las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y detalló que Dos Bocas ha alcanzado una producción de 270 mil barriles diarios, gracias a inversiones consideradas estratégicas.
“Es la refinería que más gasolinas produce en el país”, señaló.
Este nivel de producción, de acuerdo con la Secretaría, supera al de otras instalaciones históricas como la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, y la de Tula, Hidalgo.
En su intervención, González también destacó que la estrategia financiera conjunta con la Secretaría de Hacienda ha permitido cubrir cerca de 300 mil millones de pesos en pagos, cantidad equivalente al presupuesto total de seis entidades federativas:
Morelos
Aguascalientes
Nayarit
Querétaro
Quintana Roo
Subrayó que estos recursos han sido utilizados de forma responsable, enfocados en inversiones, fortalecimiento productivo y consolidación de la plataforma energética nacional.
Dos Bocas es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su objetivo ha sido reducir la dependencia de combustibles importados, aunque ha recibido críticas por costos, retrasos y cuestionamientos técnicos.
La declaración de la Secretaría de Energía busca reafirmar la rentabilidad operativa del proyecto, en un momento clave de evaluación del desempeño energético del país.
mrh