Dos Bocas, la refinería que más gasolina produce en México: Sener

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, afirmó que la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, es actualmente la que más gasolina produce en México, superando a otras plantas clave del Sistema Nacional de Refinación.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, la funcionaria defendió las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y detalló que Dos Bocas ha alcanzado una producción de 270 mil barriles diarios, gracias a inversiones consideradas estratégicas.

“Es la refinería que más gasolinas produce en el país”, señaló.

Este nivel de producción, de acuerdo con la Secretaría, supera al de otras instalaciones históricas como la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, y la de Tula, Hidalgo.

Finanzas: se cubrieron pagos por 300 mil millones de pesos

En su intervención, González también destacó que la estrategia financiera conjunta con la Secretaría de Hacienda ha permitido cubrir cerca de 300 mil millones de pesos en pagos, cantidad equivalente al presupuesto total de seis entidades federativas: