Donovan Carrillo avanza a la final del Cuatro Continentes y se alista para Milán 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al ritmo de “Hip Hip Chin Chin”, el patinador mexicano Donovan Carrillo logró avanzar a la final del Campeonato Cuatro Continentes de Patinaje Artístico, que se celebra en Beijing, China, tras una destacada actuación en el programa corto varonil.

Carrillo, quien fue designado abanderado de México para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, obtuvo una calificación de 74.00 puntos, resultado que le permitió ubicarse en el decimocuarto lugar de la clasificación general y asegurar su boleto a la final de la competencia.

Este certamen representa para el atleta mexicano su último compromiso de alto nivel antes de viajar a Italia, donde disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, con la meta de seguir haciendo historia para el deporte mexicano.

A través de su cuenta oficial en X, el Comité Olímpico Mexicano (COM) felicitó a Donovan Carrillo por su desempeño en el hielo. “Magnífica actuación en el programa corto del Campeonato Cuatro Continentes”, destacó el organismo.

La actividad del Campeonato Cuatro Continentes concluirá este domingo 25 de enero, antes de dar paso a la justa olímpica que se celebrará en Italia del 6 al 22 de febrero.

Además del patinaje artístico, la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno contará con la participación de los esquiadores Allan Corona, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola y Regina Martínez, quienes también representarán al país en Milán-Cortina 2026.

Cabe recordar que Donovan Carrillo obtuvo su clasificación olímpica tras conquistar el tercer lugar del Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo, realizado en septiembre de 2025 en Beijing, donde acumuló 222.22 puntos.

