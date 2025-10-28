Doña Elo no resistió: muere la mujer que esperó el rescate abrazada a su esposo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La señora Elodia Reyes Azuara, conocida cariñosamente como Doña Elo, falleció el pasado 27 de octubre tras complicaciones de salud derivadas de las severas inundaciones en Poza Rica, Veracruz. Su historia se viralizó luego de que una fotografía la mostrara abrazada a su esposo, Don Hilario Reynosa —Don Layo—, mientras esperaban ser rescatados sobre el techo de su casa anegada.

El emotivo momento ocurrió el 10 de octubre, cuando el desbordamiento del Río Cazones sorprendió a la pareja en su vivienda. Sin posibilidad de evacuar, subieron a la azotea donde, tomados de la mano, esperaron ayuda. Fue ahí donde Don Hilario le dijo a su esposa:

“Agárrate de mi pescuezo para poder salir”, frase que conmovió a todo el país.