Doña Carlota seguirá en la cárcel por matar a invasores de su casa

El caso ocurrió en abril de 2025, cuando Carlota y sus dos hijos fueron detenidos y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. La Fiscalía del Estado de México les imputó los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que tres personas resultaran heridas por arma de fuego en una presunta confrontación por la posesión del inmueble.

La defensa de la mujer ha argumentado que se trató de un acto de legítima defensa, ya que supuestamente los atacados intentaban invadir su domicilio.

De acuerdo con una investigación de El País, el fenómeno de despojos y ocupaciones ilegales de viviendas ha ido en aumento en municipios como Chalco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, lo que ha generado tensión social y una sensación de desamparo legal entre los propietarios.

La situación ha derivado en conflictos violentos en al menos 60 casos documentados desde 2022.

Hasta el momento, la carpeta de investigación se mantiene abierta y no hay una resolución definitiva sobre la culpabilidad de Carlota “N.”.

Sin embargo, las autoridades estatales indicaron que se están analizando todos los elementos del caso, incluyendo testimonios, dictámenes balísticos y antecedentes de las partes involucradas.

