Disturbio en penal de Culiacán moviliza a fuerzas de seguridad

Culiacán, Sinaloa (MiMorelia.com).- Culiacán, Sinaloa (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves 17 de octubre de 2025 se registró una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, sin que se reportaran mayores afectaciones, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la tarjeta informativa, el incidente ocurrió aproximadamente a las 13:40 horas y fue controlado por elementos del Grupo Interinstitucional, quienes intervinieron rápidamente.

🔎 Revisión y vigilancia activa

Las autoridades permanecen en el lugar realizando revisiones internas para garantizar el orden y la seguridad tanto al interior como en los alrededores del penal.