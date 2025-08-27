Disminuye 27% el robo en carreteras y en más del 50% en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Guardia Nacional, informó que, gracias a la implementación de la estrategia “Balam” se redujo 27 por ciento el robo en carreteras, además de que, con operación “Cero robos” a 49 días de su implementación, se disminuyó este delito en 55 por ciento en la México-Querétaro y del 50 por ciento en la México-Puebla.

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que el objetivo es la seguridad y la paz de México gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“El objetivo es la seguridad y la paz en nuestro país, y eso se construye con justicia, con un sistema de justicia que funcione, con Estado de Derecho y no que los jueces liberen a delincuentes, pero también con una estrategia, y nosotros planteamos una estrategia que está dando resultados, por supuesto que trabajamos todos los días porque queremos dar más resultados todavía, y eso ¿con qué tiene que ver? con la formación de la Guardia Nacional, antes el Ejército y la Marina no tenían un marco jurídico para actuar en términos de la seguridad pública, hoy lo tienen y es de coadyuvancia, hoy tenemos una Guardia Nacional, fortalecimos ahora el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que es muy importante y la coordinación permanente sin abandonar lo más importante que es la atención a las causas”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, detalló que con la estrategia “Balam” la recuperación de vehículos de transporte de carga robados asciende al 61 por ciento, durante los 330 días de su implementación. Agregó que como parte de la Operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla se ha logrado recuperar 30 de los vehículos robados, se han frustrado 13 intentos de asalto, además de que con labores de inteligencia, trabajo coordinado y apoyo de las fiscalías se han detenido a 18 personas. Además, informó que derivado de estas acciones, se han asegurado 71 armas cortas, 2 mil 877 cartuchos, 169 cargadores y 58 kilogramos de diversos tipos de droga. Destacó que también en la autopista Mazatlán-Culiacán, hay una reducción del 46.67 por ciento en el robo de vehículos particulares.

Adicional a ello, como parte de las acciones para fortalecer la confianza y seguridad de la ciudadanía a través de los planes Guardia Nacional Contigo y Lunes Cívico-Sociales, a partir del 25 de julio se han desplegado 47 mil 113 efectivos y 8 mil 730 vehículos en 39 municipios de 21 entidades, en beneficio de 76 mil 678 personas con actividades de proximidad social.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en las últimas dos semanas, de 11 al 25 de agosto se han detenido a más de mil personas por delitos de alto impacto, asegurado 381 armas de fuego, casi 20 toneladas de droga y se inhabilitaron 61 laboratorios y áreas de concentración. Mientras que del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto se han detenido a 30 mil 700 personas, se aseguraron 25 mil 496 armas y cerca de 240 toneladas de droga, además en 21 estados se han inhabilitado mil 356 laboratorios.

