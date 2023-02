Disminuyó inseguridad por crimen organizado en límites de Michoacán: AMLO

Jalisco (MiMorelia.com).- Este viernes por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que disminuyó la inseguridad por crimen organizado en los límites de Michoacán con estados como Jalisco.

Entrevistado al respecto por la prensa, el mandatario dijo que "hay participación del crimen organizado en los límites de Jalisco y Zacatecas”, lo mismo en fronteras de Michoacán.

Asimismo, comentó que "se está actuando, no es asunto partidista ni de la filiación de los gobernadores, es algo que se está atendiendo de manera conjunta".

Añadió que la seguridad en esa zona está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y destacó que sigue a la baja violencia.

Por último dijo que ya no son "los tiempos de antes" en los que había impunidad:

“No hay un delito en el país que no sea investigado, ya no es como antes que había impunidad. Ya no es como antes, en que lo que predominaba era el contubernio entre autoridades y delincuencia”.