Disfruta tu pozole sin remordimiento: es nutritivo y bajo en calorías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de los festejos patrios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que el pozole, además de ser un platillo tradicional y delicioso, también puede ser una opción nutritiva y equilibrada, ideal para quienes desean disfrutar sin culpa durante las celebraciones.
Según la publicación, el pozole incluye tres grupos principales de alimentos: verduras, cereales (maíz) y proteína de origen animal (pollo). Con estos ingredientes, el platillo alcanza un valor calórico aproximado de 240 calorías por porción.
“Verduras + 🌽 cereal + 🍗 proteína = energía rica y ligera. Solo 240 calorías 👀”, señala la publicación en X (antes Twitter).
El IMSS detalla que una porción adecuada incluye:
1 taza de verduras como lechuga, rábanos y cebolla
2/3 de taza de maíz
40 gramos de pollo deshebrado
Entre las recomendaciones saludables, la institución sugiere desgrasar el caldo, acompañar con tostadas horneadas o al comal, y evitar los refrescos o botanas altas en grasa.
Además de ofrecer un enfoque nutricional, esta propuesta busca reforzar que los platillos típicos mexicanos pueden ser parte de una alimentación equilibrada si se preparan con moderación y conocimiento.
