Disfruta tu pozole sin remordimiento: es nutritivo y bajo en calorías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de los festejos patrios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que el pozole, además de ser un platillo tradicional y delicioso, también puede ser una opción nutritiva y equilibrada, ideal para quienes desean disfrutar sin culpa durante las celebraciones.

Según la publicación, el pozole incluye tres grupos principales de alimentos: verduras, cereales (maíz) y proteína de origen animal (pollo). Con estos ingredientes, el platillo alcanza un valor calórico aproximado de 240 calorías por porción.

“Verduras + 🌽 cereal + 🍗 proteína = energía rica y ligera. Solo 240 calorías 👀”, señala la publicación en X (antes Twitter).

El IMSS detalla que una porción adecuada incluye:

1 taza de verduras como lechuga, rábanos y cebolla

2/3 de taza de maíz

40 gramos de pollo deshebrado

Entre las recomendaciones saludables, la institución sugiere desgrasar el caldo, acompañar con tostadas horneadas o al comal, y evitar los refrescos o botanas altas en grasa.