Discusiones de reforma judicial iniciarán el 1 de septiembre; la electoral se desechará

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras ser elegido como coordinador parlamentario de Morena para la LXVI Legislatura, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el 1 de septiembre comenzará el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial, pero no habrá precipitaciones, además aclaró la decisión de desechar la Reforma Electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

Respecto de la reforma electoral, el diputado electo de Morena aseguró que esta propuesta se desechará y será motivo de una nueva iniciativa, planteada ya sea de la presidenta electa o de alguno de los legisladores o legisladoras.

Agregó que la presidenta electa Claudia Sheinbaum sugirió que esta reforma requiere de un mayor análisis para incorporar otros temas que surgieron del proceso electoral del pasado 2 de junio.

Abundó que en cualquier propuesta se contemplará la desaparición de los 200 diputados de mayoría relativa y los 32 senadores de representación proporcional.

En el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, Monreal Ávila confirmó que el 1 de septiembre, cuando inicien los trabajos de la LXVI Legislatura, comenzará el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial.

"El hecho de que el día 1 de septiembre se hagan dos sesiones, la de instalación del Congreso General y otra sesión extraordinaria no quiere decir que ese día se apruebe la reforma al Poder Judicial, sino que ese día se inicia todo el proceso legislativo desde la publicidad del dictamen, luego viene la discusión en lo general y en lo particular, luego las reservas. He ofrecido que cuidaremos todo el proceso legislativo, no habrá precipitación, habrá diálogo para buscar el mejor entendimiento", aclaró.

Al referirse a la discusión que se dio ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la figura de "jueces sin rostro o sin identidad", incluida en la reforma al Poder Judicial, dijo que desde hace varios años se ha querido establecer esta figura en la ley; no obstante, indicó que las comisiones de derechos humanos están en contra porque sostienen que se pueden cometer violaciones al debido proceso y que no hay una acusación directa ni un juez que dé la cara, pero para México la medida "de manera temporal" puede ser conveniente y correcta.