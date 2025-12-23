Diputados proponen reconocer a los E-sports como deporte oficial en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados propusieron que los E-sports, competencias profesionales de videojuegos, se realicen de manera oficial en México y sean reconocidos como una modalidad deportiva, al considerar que esta industria podría generar una derrama económica de hasta 2 mil 300 millones de dólares anuales.
La propuesta surge en un contexto de cambio de postura del gobierno federal respecto al cobro de impuestos a los videojuegos, lo que, de acuerdo con legisladores, abre la puerta para que México se consolide como un referente global del gaming, al contar con el mercado más grande de videojuegos en América Latina.
La diputada Laura Ballesteros señaló que aún está pendiente el reconocimiento formal de los E-sports, así como la generación de apoyos institucionales para este sector.
“Queda pendiente hacer efectivo el reconocimiento y apoyos a los E-sports, sin estigmatizarlos y reconociendo su valor como un fenómeno transformador de la dinámica deportiva y social”, expresó.
Por ello, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para que los deportes electrónicos sean incorporados dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, lo que permitiría su regulación, promoción y respaldo institucional.
De acuerdo con un análisis elaborado por Endeavor México y Banco Santander México, el país cuenta con más de 76 millones de gamers activos, comunidad que genera una derrama estimada en 2 mil 300 millones de dólares.
Movimiento Ciudadano destacó que países como Corea del Sur, Francia y China ya reconocen legalmente a los E-sports como actividad deportiva, lo que ha fortalecido sus industrias tecnológicas y culturales.
Además del impacto económico, los deportes electrónicos representan un fenómeno sociológico relevante, al transformar las dinámicas de socialización, identidad juvenil y cultura digital. Estas competencias configuran comunidades transnacionales que comparten valores, códigos y narrativas propias, articuladas en torno a la competencia, la colaboración y la creatividad.
De acuerdo con estimaciones del sector, el mercado mundial de los videojuegos crecería 3.4% en 2025, alcanzando cerca de 188 mil 900 millones de dólares, mientras que en universidades mexicanas ya se promueven torneos con reconocimiento deportivo.
