Diputados proponen reconocer a los E-sports como deporte oficial en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados propusieron que los E-sports, competencias profesionales de videojuegos, se realicen de manera oficial en México y sean reconocidos como una modalidad deportiva, al considerar que esta industria podría generar una derrama económica de hasta 2 mil 300 millones de dólares anuales.

La propuesta surge en un contexto de cambio de postura del gobierno federal respecto al cobro de impuestos a los videojuegos, lo que, de acuerdo con legisladores, abre la puerta para que México se consolide como un referente global del gaming, al contar con el mercado más grande de videojuegos en América Latina.

La diputada Laura Ballesteros señaló que aún está pendiente el reconocimiento formal de los E-sports, así como la generación de apoyos institucionales para este sector.

“Queda pendiente hacer efectivo el reconocimiento y apoyos a los E-sports, sin estigmatizarlos y reconociendo su valor como un fenómeno transformador de la dinámica deportiva y social”, expresó.

Por ello, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para que los deportes electrónicos sean incorporados dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, lo que permitiría su regulación, promoción y respaldo institucional.