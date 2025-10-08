Diputados buscan hacer obligatorio el home office en temporada de lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de proteger la salud física y mental de los trabajadores ante las complicaciones de movilidad que provocan las lluvias atípicas en el país, la diputada Leonor Gómez Otegui presentó una iniciativa para establecer la prevalencia del trabajo desde casa (home office) durante dichas temporadas.

La propuesta fue presentada ante la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y busca reformar el Artículo 57 y adicionar el Artículo 68 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para adaptar las condiciones laborales a los retos climáticos y sociales actuales.

“Las lluvias complican de forma significativa los traslados, especialmente en transporte público. Regular el home office en estos casos representa un avance en los derechos laborales”, afirmó la legisladora del distrito de Cuauhtémoc.

Además del teletrabajo en días lluviosos, la iniciativa también plantea garantizar el derecho a la desconexión digital, es decir, que los trabajadores no estén obligados a atender llamadas, mensajes o tareas laborales fuera de su jornada, incluso si estas pueden realizarse por medios tecnológicos.

La diputada subrayó que el objetivo es proteger el descanso y la salud psicológica de los empleados, y visibilizar el estrés laboral crónico o “burnout” como una problemática que afecta el bienestar personal y familiar.

“La fatiga crónica ha sido reconocida por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud como un padecimiento relacionado con la sobrecarga de trabajo y la presión por atender tareas fuera del horario laboral”, indicó Gómez Otegui.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social para su análisis y eventual dictamen. De ser aprobada, marcaría un precedente en la legislación laboral mexicana al considerar fenómenos climáticos como parte del entorno que influye en las condiciones de trabajo.

mrh