Diputados aprueban reforma arancelaria con cambios solicitados por la industria textil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con la que se modifican 1,463 fracciones arancelarias, en su mayoría relacionadas con productos textiles, tras incorporar cambios solicitados por el propio sector.

El dictamen obtuvo el respaldo de 278 diputados de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En contraste, los 25 legisladores de Movimiento Ciudadano votaron en contra, mientras que PAN, PRI y el Partido del Trabajo (PT) se abstuvieron al considerar que el alza de aranceles a productos provenientes de países sin tratados de libre comercio con México podría provocar efectos inflacionarios, pérdida de empleos y menor competitividad, principalmente en sectores que dependen de insumos importados desde China.

Durante la discusión en lo particular, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó las únicas reservas que prosperaron, enfocadas a ocho fracciones arancelarias solicitadas por la industria textil, así como ajustes de técnica legislativa y de certeza jurídica.

Además, se añadió un nuevo cuarto transitorio, el cual faculta a la Secretaría de Economía para establecer mecanismos legales que permitan garantizar el abasto de insumos de manera competitiva, incluso si provienen de países sin tratado comercial vigente con México.

La reforma arancelaria fue promovida originalmente por la presidenta de la República y ahora será enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.

Durante el proceso legislativo, diversas propuestas de modificación al artículo 1 y a los transitorios primero y segundo fueron presentadas por diputadas y diputados de distintas bancadas, pero ninguna fue aprobada ni incorporada al dictamen final.

