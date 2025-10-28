Diputados aprueban en lo general Ley contra la Extorsión; prevén penas de hasta 20 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 456 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General contra la Extorsión, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca establecer un marco legal unificado para prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país.
La aprobación se dio durante la sesión del martes 28 de octubre de 2025, apenas un día después de que la propuesta fuera discutida y avalada en la Comisión de Justicia. Ahora, el dictamen pasará al Senado de la República para su análisis en comisiones y eventual votación en el Pleno.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la nueva legislación busca una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, y contempla reformas a cinco marcos legales clave:
Código Penal Federal
Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Ley Nacional de Extinción de Dominio
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
La ley establece una pena básica de 6 a 15 años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, cerca de 56 mil 570 pesos, para quienes cometan el delito de extorsión.
Además, se contemplan 34 agravantes que pueden aumentar las penas hasta los 20 años de cárcel, sobre todo en casos de cobro de piso a comerciantes, empresarios y productores del campo, una práctica comúnmente asociada a grupos del crimen organizado.
También se prevé un incremento de 50% en la pena cuando la víctima sea una persona en condición de vulnerabilidad, como:
Migrantes
Menores de edad
Adultos mayores
Mujeres embarazadas
O si el responsable tenía relación previa con la víctima
Aunque la ley fue aprobada por unanimidad, legisladores del PRI y del PAN expresaron su preocupación sobre el impacto de la nueva norma en casos ya sentenciados, advirtiendo que, al modificarse los tipos penales, centenares de personas podrían quedar en libertad si sus procesos no se ajustan a la nueva legislación.
mrh