Diputados aprueban en lo general Ley contra la Extorsión; prevén penas de hasta 20 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 456 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General contra la Extorsión, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca establecer un marco legal unificado para prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país.

La aprobación se dio durante la sesión del martes 28 de octubre de 2025, apenas un día después de que la propuesta fuera discutida y avalada en la Comisión de Justicia. Ahora, el dictamen pasará al Senado de la República para su análisis en comisiones y eventual votación en el Pleno.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la nueva legislación busca una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, y contempla reformas a cinco marcos legales clave: