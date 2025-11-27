Diputados aprueban celebrar el Día del Tianguista el 30 de octubre; lo definirá el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 418 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que busca declarar el 30 de octubre de cada año como el “Día Nacional del Tianguis y el Tianguista”. Sin embargo, el decreto aún debe ser aprobado por el Senado de la República para entrar en vigor.

La propuesta, que ahora será enviada a la Cámara Alta para sus efectos constitucionales, busca reconocer el valor cultural, económico e histórico de los tianguis en México. La fecha elegida está inspirada en la Segunda Carta de Relación (1520), escrita por Hernán Cortés, donde se detalla el funcionamiento del tianguis de Tlatelolco.