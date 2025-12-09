México

Diputados aprueban cárcel por vender vapeadores en México

Con 324 votos a favor, se prohíbe totalmente el uso y comercio de vapeadores
Las penas van de 1 a 8 años de cárcel y multas de hasta 226 mil pesos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una decisión histórica y contundente, la Cámara de Diputados de México aprobó, en lo general, la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe el uso, comercialización y promoción de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo el territorio nacional.

La propuesta fue impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha defendido la reforma como una medida necesaria para fortalecer la rectoría del Estado en temas sanitarios, proteger a la población y hacer frente a los riesgos emergentes del uso de estas tecnologías inhalables.

“El vapeo representa una amenaza directa a la salud pública, especialmente entre los grupos más vulnerables”
destaca el dictamen aprobado

La ley define como prohibidos todos los aparatos mecánicos, electrónicos o de cualquier tecnología que sirvan para vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco. La restricción incluye su venta, importación, exportación, transporte y almacenamiento, así como cualquier tipo de publicidad o propaganda.

El marco normativo aprobado no deja espacio para interpretaciones: quien infrinja estas disposiciones podría enfrentar de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil UMAs.

Las autoridades sanitarias, encabezadas por la Secretaría de Salud, tendrán facultades para verificar, decomisar y aplicar medidas de disposición sanitaria sobre estos productos.

