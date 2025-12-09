Diputados aprueban cárcel por vender vapeadores en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una decisión histórica y contundente, la Cámara de Diputados de México aprobó, en lo general, la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe el uso, comercialización y promoción de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo el territorio nacional.

La propuesta fue impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha defendido la reforma como una medida necesaria para fortalecer la rectoría del Estado en temas sanitarios, proteger a la población y hacer frente a los riesgos emergentes del uso de estas tecnologías inhalables.