Diputados ahora sí tendrán quien los vigile: instalan Comité de Ética

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de un año de retraso, la Cámara de Diputados finalmente instaló el Comité de Ética, órgano encargado de vigilar el comportamiento de los legisladores federales y promover principios de conducta adecuados en el ejercicio parlamentario.
De acuerdo con el Código de Ética del recinto legislativo, dicho comité debió conformarse dentro del primer mes de cada legislatura, lo cual no se había cumplido hasta ahora.
El Comité será presidido por el diputado morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, mientras que la vicepresidencia estará a cargo de José Luis Sánchez González.
Los diputados Luis Agustín Rodríguez Torres y Alejandro Pérez Cuéllar fungirán como secretarios.
La integración completa del comité la conforman también los siguientes legisladores:
Leonel Godoy Rangel
Manuel de Jesús Espino Barrientos
José Luis Durán Reveles
Germán Martínez Cázares
Víctor Samuel Palma César
Ivonne Aracely Ortega Pacheco
Sonia Rincón Chanona
Blanca Leticia Gutiérrez Garza
Francisco Amadeo Espinosa Ramos
César Alejandro Domínguez Domínguez
Juan Ignacio Samperio Montaño
Según el reglamento interno, el Comité tiene como principal tarea promover y difundir los principios éticos entre los diputados, así como prevenir actos que contradigan dichos valores. Esto incluye vigilar faltas, ausencias injustificadas y conductas inapropiadas dentro y fuera del recinto parlamentario.
La conformación del comité ocurre tras diversas polémicas protagonizadas por legisladores. Uno de los casos más comentados fue cuando el diputado Cuauhtémoc Blanco participó en una sesión a distancia desde una cancha de pádel.
Otro episodio fue el de la bancada de Morena, que se ausentó del pleno para asistir al concierto de La Única e Internacional Sonora Santanera, celebrado dentro de las instalaciones de San Lázaro con motivo de los 70 años del grupo.
mrh