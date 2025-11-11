Diputados ahora sí tendrán quien los vigile: instalan Comité de Ética

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de un año de retraso, la Cámara de Diputados finalmente instaló el Comité de Ética, órgano encargado de vigilar el comportamiento de los legisladores federales y promover principios de conducta adecuados en el ejercicio parlamentario.

De acuerdo con el Código de Ética del recinto legislativo, dicho comité debió conformarse dentro del primer mes de cada legislatura, lo cual no se había cumplido hasta ahora.

El Comité será presidido por el diputado morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, mientras que la vicepresidencia estará a cargo de José Luis Sánchez González.

Los diputados Luis Agustín Rodríguez Torres y Alejandro Pérez Cuéllar fungirán como secretarios.

La integración completa del comité la conforman también los siguientes legisladores: