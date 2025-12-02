Diputado protagoniza escándalo en Metepec y termina denunciado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Difunden un video en el que aparece el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, agrediendo verbal y físicamente a personal de seguridad del centro comercial Town Square Metepec.

El legislador —según los reportes preliminares— abandonó una cantina dentro de la plaza y se dirigió al estacionamiento, donde comenzó a exigir atención inmediata tras asegurar que había sido víctima del robo de una cantidad de dinero que, afirmó, dejó dentro de una camioneta.

En la grabación se observa al diputado gritando, insultando y encarando a los guardias, a quienes acusa de estar “coludidos”. En varios momentos, intenta incluso agredir físicamente al personal mientras se identifica como legislador del distrito 27 de Metepec.

Testigos aseguran que su actitud agresiva escaló en cuestión de minutos: además de las amenazas y empujones, el diputado habría ocasionado daños materiales, lo que terminó por agravar el episodio.