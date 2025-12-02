Diputado protagoniza escándalo en Metepec y termina denunciado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Difunden un video en el que aparece el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, agrediendo verbal y físicamente a personal de seguridad del centro comercial Town Square Metepec.
El legislador —según los reportes preliminares— abandonó una cantina dentro de la plaza y se dirigió al estacionamiento, donde comenzó a exigir atención inmediata tras asegurar que había sido víctima del robo de una cantidad de dinero que, afirmó, dejó dentro de una camioneta.
En la grabación se observa al diputado gritando, insultando y encarando a los guardias, a quienes acusa de estar “coludidos”. En varios momentos, intenta incluso agredir físicamente al personal mientras se identifica como legislador del distrito 27 de Metepec.
Testigos aseguran que su actitud agresiva escaló en cuestión de minutos: además de las amenazas y empujones, el diputado habría ocasionado daños materiales, lo que terminó por agravar el episodio.
Reportes internos señalan que el diputado provocó destrozos en un vehículo Tesla, en estaciones de carga eléctrica, así como daños a escaleras eléctricas del inmueble.
La administración de la plaza calculó los daños en más de 300 mil pesos y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por daños en propiedad y agresiones al personal.
El caso ya es investigado por autoridades mexiquenses mientras el video continúa viralizándose, generando críticas por el comportamiento del legislador.
