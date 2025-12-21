Diputado propone 2 horas gratis en estacionamientos de plazas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal Luis Orlando Quiroga Treviño, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que las primeras dos horas de estacionamiento en centros comerciales sean gratuitas para los consumidores.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, busca combatir prácticas consideradas abusivas, como condicionar el acceso a bienes o servicios mediante el cobro por estacionamiento, aun cuando dicho espacio sea indispensable para realizar el consumo.

Quiroga Treviño argumentó que la propuesta responde a una necesidad de proteger a grupos vulnerables, como personas con movilidad reducida y adultos mayores, quienes dependen del uso del automóvil para adquirir productos o servicios básicos. Además, se reconoce que el actual marco jurídico favorece de forma sistemática a los proveedores.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales, en México existen más de 900 centros comerciales, y en la mayoría de ellos se cobra el estacionamiento como un servicio adicional. En algunos casos, incluso se han detectado alteraciones en máquinas de cobro que derivan en cargos indebidos al consumidor.

Finalmente, el legislador aclaró que la medida no busca eliminar totalmente el cobro, sino ofrecer una alternativa equilibrada: permitir el acceso gratuito por un tiempo limitado, siempre que se realice un consumo dentro de la plaza. Así, se garantizaría un trato más justo para las y los consumidores sin afectar en exceso a los proveedores.

rmr