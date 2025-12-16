Diputado del PVEM busca prohibir celulares en primarias y secundarias de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de reducir distracciones en las aulas y promover entornos escolares más seguros, el diputado federal Marco Antonio de la Mora Torreblanca, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, a fin de prohibir el uso de teléfonos celulares durante el horario escolar en nivel básico.

La propuesta contempla excepciones en los casos donde el dispositivo tenga un uso pedagógico previamente autorizado por la institución, o cuando se utilice por razones médicas o de discapacidad debidamente acreditadas. Los lineamientos deberán contemplar medidas como el resguardo, apagado y protocolos de actuación para docentes y personal directivo.

En su exposición de motivos, De la Mora Torreblanca aclaró que no se trata de restringir la tecnología, sino de regular su uso en beneficio de las y los estudiantes. "El propósito es fomentar la interacción social, la concentración y el esparcimiento libre de pantallas durante la jornada escolar", explicó el legislador.

Asimismo, subrayó que la prohibición no debe implicar una ruptura en la comunicación entre las y los alumnos con sus familias. Las autoridades educativas estarán obligadas a garantizar canales adecuados de contacto durante toda la jornada, ponderando el interés superior de la niñez y su derecho a una educación libre de riesgos digitales.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Educación, retoma datos de la UNESCO que advierten sobre los efectos negativos del uso excesivo del celular en el aula: disminución de la retención de información, menor rendimiento escolar, exposición a contenido inapropiado y riesgo de ciberacoso. El legislador propone modificar los artículos 9, 84 y 113 de la Ley General de Educación para establecer un marco normativo claro sobre este tema.

