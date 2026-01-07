Diputado de Morena propone día libre con sueldo por cumpleaños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal por Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa que busca modificar la Ley Federal del Trabajo para establecer el derecho a un día de descanso remunerado en la fecha de cumpleaños de los trabajadores del sector formal en México.

De acuerdo con la propuesta, se busca añadir un Artículo 74 Bis a la ley, el cual permitiría a los empleados con al menos seis meses de antigüedad en su empleo elegir entre dos opciones para su día de cumpleaños:

No laborar ese día y recibir su salario completo , o

Trabajar y obtener el doble de remuneración, es decir, su salario normal más un pago adicional extraordinario por esa jornada.

“Un derecho para celebrar lo personal”: diputado de Morena

En la exposición de motivos, Corona Arvizu argumentó que México es uno de los países con mayor carga laboral y menor número de días de descanso al año, por lo que permitir un día libre por cumpleaños contribuiría al bienestar emocional y mental de los trabajadores.

“Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado con goce íntegro de salario en la fecha de su cumpleaños”, se lee en la propuesta.