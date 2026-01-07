Diputado de Morena propone día libre con sueldo por cumpleaños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal por Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa que busca modificar la Ley Federal del Trabajo para establecer el derecho a un día de descanso remunerado en la fecha de cumpleaños de los trabajadores del sector formal en México.
De acuerdo con la propuesta, se busca añadir un Artículo 74 Bis a la ley, el cual permitiría a los empleados con al menos seis meses de antigüedad en su empleo elegir entre dos opciones para su día de cumpleaños:
No laborar ese día y recibir su salario completo, o
Trabajar y obtener el doble de remuneración, es decir, su salario normal más un pago adicional extraordinario por esa jornada.
En la exposición de motivos, Corona Arvizu argumentó que México es uno de los países con mayor carga laboral y menor número de días de descanso al año, por lo que permitir un día libre por cumpleaños contribuiría al bienestar emocional y mental de los trabajadores.
“Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado con goce íntegro de salario en la fecha de su cumpleaños”, se lee en la propuesta.
Según el texto presentado en la Cámara de Diputados, el trabajador deberá notificar a su empleador con al menos 15 días de anticipación si desea tomar su día libre o trabajar con pago doble.
En caso de que el empleador niegue injustificadamente este derecho, podría ser sancionado conforme a lo establecido en la misma Ley Federal del Trabajo.
Esta iniciativa se suma a otras propuestas polémicas impulsadas por el legislador, como aquella en la que buscaba regular el uso de stickers y memes que se burlan de funcionarios públicos.
mrh