Diputado de Morena propone cárcel de hasta 12 años por difundir stickers y memes de políticos

El proyecto plantea penas de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo para quienes produzcan o difundan contenidos con IA que afecten la reputación de cualquier persona.

Sin embargo, cuando las víctimas sean funcionarios públicos o políticos, las sanciones se duplicarían: de seis a doce años de cárcel y multas de 600 a 1,200 días de salario mínimo.

El legislador argumenta que, en estos casos, se afecta de manera más grave al interés colectivo y al ejercicio de la función pública.

El texto de la iniciativa no aclara qué diferencia a una “burla maliciosa” de una sátira legítima, lo que abre la posibilidad a interpretaciones ambiguas. De aprobarse, un meme político o un sticker de WhatsApp podría considerarse como delito si se argumenta que afecta la dignidad de un servidor público.

Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis en las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Morena, que cuenta con mayoría en la LXVI Legislatura, podría impulsar su discusión en los próximos meses.

mrh