‘Diles que estoy bien’: la colección de Vans que celebra el Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca Vans presentará en México su colección “Diles que estoy bien”, una propuesta que busca rendir homenaje a la tradición del Día de Muertos y a la leyenda del colibrí, considerado un mensajero entre el mundo de los vivos y el de los que ya partieron.
El lanzamiento tiene como piezas principales dos versiones del clásico Old Skool. Una edición llamada Cempasúchil, con flores bordadas y otra llamada Colibrí, con tonos azules y verdes sobre fondo negro.
Además de los tenis, la colección integra prendas y accesorios: playeras, sudaderas, gorras y calcetas que combinan íconos tradicionales como el cempasúchil y el colibrí, convirtiendo elementos de la ofrenda en piezas de uso cotidiano.
La colección estará disponible a partir del 25 de septiembre en tiendas Vans seleccionadas, retailers autorizados y en la tienda oficial en línea vans.mx.
BCT