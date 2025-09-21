‘Diles que estoy bien’: la colección de Vans que celebra el Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca Vans presentará en México su colección “Diles que estoy bien”, una propuesta que busca rendir homenaje a la tradición del Día de Muertos y a la leyenda del colibrí, considerado un mensajero entre el mundo de los vivos y el de los que ya partieron.

El lanzamiento tiene como piezas principales dos versiones del clásico Old Skool. Una edición llamada Cempasúchil, con flores bordadas y otra llamada Colibrí, con tonos azules y verdes sobre fondo negro.