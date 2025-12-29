Difunden versión por muerte de familiar de la esposa de "El Capi" Pérez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso de Nataly Monserrat González Barro, joven veterinaria reportada como desaparecida en Cancún, Quintana Roo, y localizada sin vida días después, se convirtió en un tema de interés nacional tras la difusión del llamado de auxilio por parte de su familiar Itzel Barro, esposa del comediante conocido como el Capi Pérez. Hoy, una versión sobre la causa de su muerte circula en medios nacionales, aunque no ha sido confirmada públicamente por su familia más cercana.

De acuerdo con un reportaje del medio PorEsto!, que cita investigaciones oficiales y actuaciones ministeriales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo concluyó que la muerte de Nataly Monserrat fue resultado de un suicidio.

Según lo publicado, los estudios forenses establecieron que la joven se habría quitado la vida al ahorcarse de un árbol en la zona de vegetación donde fue localizada. El mismo texto señala que la FGE documentó que Nataly padecía problemas psicológicos y un trastorno mixto de personalidad.

El reporte añade que, antes de su desaparición, la joven habría sostenido una discusión con su pareja dentro del domicilio y posteriormente salió sola la noche del 25 de diciembre. Cámaras de videovigilancia —de acuerdo al medio— captaron el momento en que caminó hacia el área de maleza, imágenes que fueron integradas a la carpeta de investigación.

Asimismo, se indica que los familiares rindieron su declaración ante la Fiscalía, aceptaron esta versión como causa de muerte y solicitaron la entrega del cuerpo para iniciar los trámites funerarios, sin pedir una ampliación de las investigaciones.