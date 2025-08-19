Difunden primera foto de Chávez Jr. tras deportación; aparece esposado y custodiado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La primera imagen de Julio César Chávez Jr. tras su deportación de Estados Unidos fue difundida este lunes por el embajador de ese país en México, Ronald Johnson, confirmando así su entrega a las autoridades mexicanas.

En la fotografía, publicada en la cuenta oficial de Johnson, se observa al hijo del legendario exboxeador mexicano esposado y custodiado por elementos armados, en lo que parece ser un cruce fronterizo.

El embajador señaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó la deportación para que Chávez Jr. enfrente los cargos correspondientes en México. Además, destacó que este hecho refleja la colaboración bilateral en materia de seguridad, la cual “fortalece la protección de ambas naciones”.